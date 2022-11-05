Президент Финляндии Саули Ниинистё полагает, что Турция в конце концов ратифицирует заявку о вступлении республики в Североатлантический альянс и рассчитывает, что присоединится одновременно со Швецией. Об этом он сообщил в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе по итогам встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой, трансляцию которой вела телекомпания Yle.

«Хочу сказать, что я смотрю на ситуацию с оптимизмом. Турция в конце концов ратифицирует нашу заявку, и я надеюсь, что это произойдет в ближайшее время», — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что для Финляндии крайне важно присоединиться к НАТО одновременно со Швецией.