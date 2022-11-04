Наплыв граждан России в Армению в 2022 году может привести к росту экономики республики. Приезд в страну высококвалифицированных ИТ-специалистов может способствовать росту ВВП Армении на 7% по итогам 2022 года, приводит слова президента страны Никола Пашиняна РБК.

«Потоки россиян, прибывшие в Армению, здорово выручили и выручают республику. По итогам года рост ВВП может составить 7%», — заявил Пашинян.

С начала 2022 года по октябрь в Армению въехали более 786 тыс. россиян, вернулись в Россию — 744 тыс. Таким образом, в стране остались более 30 тыс. граждан России, что почти вдвое больше, чем за весь прошлый год (более 16 тыс. россиян), указали в Миграционной службе Армении.