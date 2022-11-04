ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) выделило два дополнительных рейса на железнодорожной линии Баку-Гянджа-Баку.

Как сообщили в АЖД, дополнительные рейсы выделены с учетом роста пассажиропотока в праздничные дни.

Было отмечено, что все структуры ЗАО «Азербайджанские железные дороги» переходят на усиленный режим работы в по случаю 8 ноября — Дня Победы и 9 ноября — Дня государственного флага.

Дополнительный рейс отправится из Баку 6 ноября в 08:15 и прибудет в Гянджу в 11:55. Второй дополнительный рейс отправится из Гянджи 9 ноября в 17:30 и прибудет в Баку в 21:05.

В графике движения скорого поезда Баку-Гянджа-Баку изменений нет.

Напомним, что электропоезда Баку-Сумгайыт-Баку будут курсировать в праздничные дни по графику выходных дней.