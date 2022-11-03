Секретарь Совбеза России Николай Патрушев обсудил вопросы региональной безопасности с коллегами из Азербайджана и Армении, сообщила в четверг пресс-служба аппарата СБ РФ.

Отмечается, что с секретарем Совбеза Азербайджана Рамилем Усубовым «обсужден ряд вопросов безопасности в регионе, а также дальнейшие мероприятия российско-азербайджанского взаимодействия в области информационной безопасности и противодействия терроризму».

Кроме того, Усубов и Патрушев подписали план сотрудничества по линии совбезов на 2023-2024 годы.