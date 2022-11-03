В ближайшее время в Вашингтоне планируется встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена.

Данную информацию приводит Министерство иностранных дел Азербайджана.

Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде отметил, что подход азербайджанской стороны к анонсированию подобных встреч заключается в том, что, как правило, первой об этом должна объявлять принимающая встречу страна.

«Действительно, в ближайшие дни в Вашингтоне по инициативе и при участии госсекретаря США Энтони Блинкена планируется встреча министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и министра иностранных дел Республики Армения Арарата Мирзояна», — сказал он.