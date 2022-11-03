Министры иностранных дел Армении и Азербайджана встретятся в США. Об этом сказал глава МИД Армении Арарат Мирзоян.

«В Вашингтоне состоится моя встреча с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и госсекретарем США Энтони Блинкеном», — сказал Мирзоян.

По его словам, он туда отправится через несколько дней.

В последний раз министры иностранных дел Армении и Азербайджана при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена встречались 19 сентября в рамках 77 сессии Генеральной Ассамблеи ООН.