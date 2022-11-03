Главред проармянского «Регнума» заявил о «рейдерском захвате» агентства.

«Сообщаю вам, что в настоящее время происходит настоящий рейдерский захват и ООО „Регнум“, и ИА REGNUM. В частности, посторонние люди пытаются получить доступы к сайту и серверам агентства. Если сайт заработает — это будет без моего участия и будет означать, что захват завершен», — заявил Модест Колеров.

Накануне на сайте появилась заглушка, в которой Колеров сообщал, что вещание «Регнума» приостановлено: «Собственник управляющей компании ИА REGNUM без объяснения причин и целей поменял руководство в компании, управляющей агентством. Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы в прежнем формате».