Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключил проведение общенационального референдума по вопросу ношения женщинами хиджаба, если парламент страны не примет соответствующие поправки в конституцию.

Об этом он сообщил в среду в парламенте на заседании фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

«Пакет поправок в конституцию подготовлен, наши коллеги приступают к их обсуждению с другими партиями. Все зависит от итогов переговоров. Если складывающаяся картина не позволит принять поправки, мы готовы к различным шагам, в том числе к проведению референдума», — сказал Эрдоган.