Активисты в Иране на фоне напряженности между Баку и Тегераном расклеивают листовки с изображением президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Южный Азербайджан за вами, господин президент», – говорится в листовках.
Активисты в Иране на фоне напряженности между Баку и Тегераном расклеивают листовки с изображением президента Азербайджана Ильхама Алиева.
«Южный Азербайджан за вами, господин президент», – говорится в листовках.
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