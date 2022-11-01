Иран, который передает России беспилотники для их использования в войне против Украины и может передать ракеты, является соучастником вторжения в Европе. Поэтому он должен быть признан таким на официальном уровне.

Об этом сообщает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в соцсети «Твиттер».

«Если Иран передает РФ ракеты — он прекрасно знает, что те будут атаковать наши города. Когда Иран учит россиян управлять дронами — он знает, что те будут атаковать украинскую энергетику, провоцируя волны беженцев в ЕС. Тегеран является соучастником вторжения в Европе и должен быть признан таким официально», — написал Подоляк.