Любая роль, которую Азербайджан может сыграть в поставках энергоресурсов в Европу, будет приветствоваться нашими европейскими союзниками.

С данным заявлением в ходе брифинга выступил помощник секретаря Министерства энергетики США Брэд Крэбтри.

«Наши европейские союзники обращают свой взор на многие страны, стремясь отказаться от российских нефти и газа, диверсифицировать свои источники энергии, поставлять энергию из стран, которым они могут доверять. Поэтому я думаю, что любая роль, которую Азербайджан может сыграть для поставок энергии в Европу, будет приветствоваться нашими европейскими союзниками. Конечно, США в целом поддерживают усилия европейских стран по расширению и диверсификации своих энергопоставок за пределы России», — приводит АПА его слова.