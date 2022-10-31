В Геранбое произошло убийство.

Известно, что Бабир Гасанли 1994 года рождения, подозревается в том, что зарезал свою жену Захру Бабаеву, 1993 года рождения.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело, пишет АПА.