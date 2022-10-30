Бывший премьер-министр Италии, бессменный лидер входящей в правящую коалицию партии «Вперед, Италия» сенатор Сильвио Берлускони рассказал, что пошутил, когда рассказал, что обменялся с президентом РФ Владимиром Путиным бутылками водки и вина. Как пишет в воскресенье газета La Repubblica, в интервью тележурналисту Бруно Веспе 86-летний политик признался, что дважды пытался связаться с российским лидером после начала СВО на Украине, но не получил ответа, после чего больше не настаивал.

Берлускони также пояснил, что когда рассказывал депутатам своей партии об обмене поздравительными письмами на дни рождения (29 сентября и 7 октября), его спросили, обменялись ли они подарками. «Конечно, двадцатью бутылками водки и (вина) ламбруско. Но все поняли, что это была шутка», — уточнил Берлускони.