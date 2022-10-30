«Ответ председателя Милли Меджлиса Сагибы Гафаровой Симоняну сильный и чёткий. Это как ответный удар по агрессору» — таков комментарий российского эксперта, главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко на ответ, данный главой Милли Меджлиса Сагибой Гафаровой спикеру парламента Армении Алену Симоняну.

Коротченко оставил этот комментарий, делясь записью выступления председателя Милли Меджлиса в социальных сетях.

Он припомнил, что на 54-м пленуме МПА СНГ в Самарканде 28-го октября Ален Симонян выступил с далёкими от истины нападками в адрес Азербайджана, после чего Сагиба Гафарова вновь взяла слово и дала Симоняну достойный ответ.

