Количество погибших в давке на Хэллоуине в Сеуле увеличилось до 120 человек. Ещё минимум 100 ранены.



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Южнокорейские власти подтвердили смерть по меньшей мере 59 человек в результате давки на прогулочной улице в центре Сеула по случаю празднования Хэллоуина, пострадали не менее 150 человек.

Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.

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У 50 человек произошла остановка сердца в Сеуле из-за давки, возникшей во время празднования Хэллоуина, сообщает «Ренхап».

Их раздавила огромная толпа, двигавшаяся по узкой улице города.

В Telegran-каналах сообщают о не менее 20 погибших. В Сети было опубликовано множество видеозаписей с места трагедии.





