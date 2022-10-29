Количество погибших в давке на Хэллоуине в Сеуле увеличилось до 120 человек. Ещё минимум 100 ранены.
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Южнокорейские власти подтвердили смерть по меньшей мере 59 человек в результате давки на прогулочной улице в центре Сеула по случаю празднования Хэллоуина, пострадали не менее 150 человек.
Об этом в субботу сообщило агентство Yonhap со ссылкой на экстренные службы.
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У 50 человек произошла остановка сердца в Сеуле из-за давки, возникшей во время празднования Хэллоуина, сообщает «Ренхап».
Их раздавила огромная толпа, двигавшаяся по узкой улице города.
В Telegran-каналах сообщают о не менее 20 погибших. В Сети было опубликовано множество видеозаписей с места трагедии.
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