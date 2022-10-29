«Нам нужно знать, что, в конце концов, делают российские миротворцы в Нагорном Карабахе». Об этом заявил на съезде правящей партии «Гражданский договор» 29 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы не забыли события Паруха (исконное название села Фаррух – ред. ). Причем забыли не только потому, что это очень важный вопрос и на самом высоком уровне была достигнута договоренность о том, что проблема должна быть решена, и азербайджанцы должны выйти из зоны ответственности российских миротворцев. Эти обещания и обязательства до сих пор не выполнены.

Это важно еще и по одной причине. Наши критики, чтобы уколоть, спрашивали: вы хотите сдать Карабах от Паруха к Паруху? И в этом есть доля правды. Ответы на эти вопросы должны быть озвучены. Отстаивает ли Россия последовательно и твердо свои предложения или нет?», — заявил Пашинян.