«США являются партнером Армении и Азербайджана», заявил на брифинге пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

Он напомнил, что США были партнером этих стран на протяжении десятилетий: «Никто не поддерживает суверенитет и независимость стран Южного Кавказа, в том числе Армении и Азербайджана, больше чем США. Обретение Азербайджаном и Арменией независимости в 1991 году, отделившись от Советского Союза, стало главным событием, обеспечившим каждой из этих стран право на реализацию своих внешнеполитических интересов, независимо от Москвы или любой другой страны мира. Таким образом, когда мы контактируем с Арменией и Азербайджаном, мы делаем это только с одной целью — положить конец насилию и привести эти страны к устойчивому и всестороннему миру».

Представитель Госдепартамента заявил, что США призвали Армению и Азербайджан встретиться в наиболее выгодном для них формате и публично заявили об этом, сообщает АПА.

«Мы считаем, что прямой диалог будет полезен для решения проблем и достижения устойчивого мира. Я не собираюсь комментировать усилия Российской Федерации, но хочу сказать, что эти две страны должны сами решать, как подходить к предстоящим переговорам. Мы- на мой взгляд, весь мир, — знаем историю того, как Россия относилась к своим соседям. Тем не менее, наша единственная цель — помочь достичь прочного и всестороннего мира, которого так желают народы Армении и Азербайджана», — подчеркнул он.