В Германии в аэропорту Франкфурта, в отсеке шасси самолета, прибывшего из Тегерана, был обнаружен труп мужчины, в связи с чем авиакомпания Lufthansa заявила о приостановке до субботы, 29 октября, своих иранских рейсов, сообщает телеканал Das Erste.

Рейс Тегеран-Франкфурт благополучно приземлился, пассажиры вышли, а борт отправился на технический осмотр.

Телеканал со ссылкой на пресс-службу полиции аэропорта сообщил:

«Тело неопознанного мужчины в четверг было обнаружено техническим персоналом аэропорта Франкфурта, проверявшего шасси лайнера. Рядом с трупом лежала кислородная маска и баллон. На данный момент правоохранители пытаются идентифицировать погибшего, начато расследование. Авиакомпания приостановила рейсы из Ирана в ФРГ и обратно до субботы, 29 октября».