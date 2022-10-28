Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев напомнил Польше о советской помощи Варшаве на сотни миллиардов долларов.

Он прокомментировал в своём Telegram-канале заявления польского МИД о требовании от России компенсации «военных потерь».

«На польских дегенератов из МИДа, требующих от России компенсации «военных потерь», можно реагировать двояко», — сказал он.

Медведев объяснил, что, во-первых, можно им подготовить счет за то, что СССР передал Польше во времена социализма. По мнению политика, «это сотни миллиардов долларов».

Во-вторых, считает он, можно сказать, «чтобы они подтерлись своим поганым расчетом». Также он отметил, что туалетная бумага в Евросоюзе сильно подорожала из-за санкций.