Армения в начале сентября дала согласие работать на основе представленных Россией базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Ереваном и Баку, заявил премьер-министр Никол Пашинян.

Ереван, по его словам, готов подтвердить это в Сочи.

«Надеемся, Россия поддержит свои предложения», — заявил Пашинян.

При этом он не уточнил, о каких конкретно предложениях идет речь.

Как сообщал ранее Minval, вчера президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что Россия ни к чему не принуждает Армению.

«Конечно, мирный договор необходим. Наша позиция заключается в том, чтобы поддерживать мирное урегулирование. Мы также поддерживаем делимитацию границ и полное урегулирование пограничного вопроса. Мы за это. А то, какой вариант выбрать – это дело Армении, армянского народа и армянского руководства. Во всяком случае, какой бы вариант ни был выбран, если он приведет к миру, мы его только поддерживаем. Мы не можем что-то диктовать Армении и не собираемся это делать. Если народ и руководство Армении считают, что необходимо выбрать какой-то вариант мирного соглашения, насколько я понимаю, это план Вашингтона. Что отражает признание суверенитета Азербайджана над Карабахом. Тогда пожалуйста», — отметил российский лидер.