Мы предлагали урегулировать вопрос с Карабахом (имеется в виду Карабахский регион Азербайджана — прим.Минвала) много раз. Есть два района, договоримся, отдайте пять районов, а для связи с Карабахом два района, огромные, это было бы хорошим шагом к нормализации отношений, но армянское руководство решило пойти своим путём.

Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Он добавил, что «Россия поддерживает идею заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном, но не собирается ничего навязывать Еревану».

«Если руководство Армении считает, что следует признать суверенитет Азербайджана над Карабахом, то мы это поддерживаем», — сказал Путин.



