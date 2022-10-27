Президент Украины Владимир Зеленский назвал отступление российской армии из Херсона частью информационной операции.

«Я не вижу, чтобы они убегали из Херсона. Это информационная атака. Это такая атака на нас, чтобы мы пошли туда, чтобы перебросили войска из других опасных направлений. Это была их информационная операция, они не готовы покинуть Херсон. Но они знают, что, если мы добьемся успеха, они не смогут выйти», — отметил Зеленский.

Также он добавил, что наиболее подготовленные солдаты ВС РФ находятся на своих местах.

«Никто не уехал. Мы видим это и не верим им», — сказал Зеленский.