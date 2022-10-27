Депутат парламента Грузии Ираклий Хахубия от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» найден мертвым в своем доме в Тбилиси. Об этом в четверг, 27 октября, сообщает телеканал Mtavari.

Отмечается, что тело 51-летнего политика обнаружила его супруга. На месте найдено огнестрельное оружие. По одной из версий, Хахубия покончил с собой.

В настоящее время на месте работают следователи, возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

По некоторым данным, у политика были проблемы со здоровьем после смерти сына, который погиб в аварии. В 2017 году 21-летний Бека Хахубия на автомобиле влетел в грузовик и скончался на месте.

Ираклий Хахубия стал депутатом парламента Грузии в 2020 году, в законодательном органе он представлял одномандатный округ Поти, Хоби и Сенаки.