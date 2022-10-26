Ереван инициирует внеочередное заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в ближайшее время. Об этом сообщил премьер-министр этой страны Никол Пашинян в парламенте.

По его словам, на нем главам стран-участниц предстоит обсудить отчет по итогам визита миссии и генсека организации в Армению после сентябрьского обострения на границе с Азербайджаном.

Глава кабмина отметил, что «страна ждет от партнеров по ОДКБ оценки событий и принятия дорожной карты для восстановления территориальной целостности Армении.