Американская компания Apple, которая по-прежнему оснащает свои смартфоны iPhone зарядным портом собственного стандарта Lightning, намерена заменить его на разъем USB Type-C к 2024 году в соответствии с новыми требованиями в странах ЕС.

Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, Apple выразила готовность следовать требованию Европейского парламента (ЕП) по введению единых зарядных портов для электронных устройств в ЕС.

«Очевидно, что нам придется подчиниться», — приводит газета слова Грега Джосвиака, старшего вице-президента Apple по международному маркетингу. При этом указывается, что представители компании уверены, что введение ограничений может помешать внедрению инноваций в сфере технологий.