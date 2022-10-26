В последнее время близ границ Азербайджана, Армении, Турции что-то слишком уж активизировались вооруженные силы Ирана.

Мы знаем, что буквально на днях на северных границах ИРИ в районе Араз провинции Восточный Азербайджан региональная военная база Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ашура провела масштабные учения Сухопутных войск КСИР под названием «Эхтедар» (Сила). Причем, там отрабатывалось в числе прочего наведение понтонных мостов, а мы знаем, что река Араз является границей, отделяющей Иран от Азербайджана и от армянского региона Сюник (Зангезур). А также удары беспилотниками. Конечно, это было негативно воспринято в Азербайджане.

А следом стало известно, что Сухопутные войска армии Ирана начали новые военные учения на границе с Турцией. Они проходят в провинции Западный Азербайджан. Официально заявляется, что цель военных маневров – повышение боевой готовности подразделений и отработка действий в ночное время суток. Но опять же, не успели закончиться одни учения поблизости, как тут же начинаются другие. Как это следует оценивать? Похоже на какое-то бряцание оружием.

Кстати, тенденция эта наметилась не вчера, она наблюдается уже некоторое время. Например, в прошлом месяце стало известно о концентрации Ираном на границе с Азербайджаном и Арменией бронетанковых частей, в период резкой эскалации на границе 13-14 сентября.

А 4 октября командующий военно-морскими силами КСИР Рамазан Зирахи назвал Азербайджан «одним из мест в регионе, где враги Исламской Республики получают пристанище».

Чего же добивается такими действиями и заявлениями Иран? Тегерану не понятно, что его угрозы не способны подействовать на болеем сильный тандем Турции и Азербайджана? Наверное, понятно. Тогда чем объяснить эту странную демонстрацию недовольства? На эти вопросы «Минвала» ответили известные аналитики.

Как отметил военный эксперт Центра «Стратегия XXI» (Украина) Павло Лакийчук: «В военной академии нас учили: «Развертывание сил вторжения осуществляется под видом учений…» Российскому вторжению в Грузию в 2008 году предшествовали стратегические командно-штабные учения (КШУ) «Кавказ-2008». После завершения учений войска российской 58-й армии не отвели в пункты постоянной дислокации, как это обычно бывает, а продолжали мариновать у грузинской границы до сигнала на вторжение. Белорусы с начала российского вторжения в Украину, уже восемь месяцев кряду, проводят у наших границ непрерывную череду учений: заканчиваются тактические — тут же начинаются командно-штабные, заканчиваются КШУ — начинаются мобилизационные … и так по кругу. Тем самым вынуждают нас удерживать на украинско-белорусской границе значительную группировку сил, которые очень нужны на других направлениях, готовить театр к обороне от удара с севера. «Бряцанье оружием» — плохой знак. Будьте бдительны!»

По словам военного эксперта, часто журналисты спрашивают: «Так будет ли война?» Эксперты не могут дать ответ на этот вопрос. «Мы изучаем движение сил и на основе этих данных оцениваем их готовность к войне. Но начнется ли масштабное вторжение, вооруженные провокации или все «сойдет на ноль» зависит от решения одного лица — руководителя страны. А его истинные намерения знает только он сам. Чего добиваются аятоллы? Точно не деэскалации», — заключил Лакийчук.

В свою очередь политический комментатор, юрист и общественный деятель Фуад Агаев отмечает, что Иран, его общество, экономика, претерпевают в последнее время заметные изменения. Десятилетия санкций конечно не могли не повлиять на образ жизни в этой стране, которая считает себя региональной державой. Нахождение во власти муллократии уже более 43 лет тоже не могло не повлиять на внутреннюю обстановку. Смерть девушки в полицейском участке послужила триггером для нынешних выступлений, но напряжение накапливалось годами. Протесты идут по всей стране, и это говорит о том, что власть муллократии держится только на штыках.

«А такая власть, как правило, стремится распространить свое влияние и за пределы границ государства. И Иран тут не исключение», — отметил аналитик.

Тут можно посмотреть на то, что творит Тегеран в Сирии, в Ираке, в Ливане. Где-то действуют непосредственно подразделения КСИР, где-то воюют проиранские прокси. И это при том, что внутри самого Ирана весьма серьезные проблемы социально-экономического плана.

«Что касается взаимоотношений с северо-западными соседями – Азербайджаном и Арменией, тут, я бы сказал, Иран определился довольно четко. Он много раз пытался стать посредником в решении проблем между нашими странами. Еще 7-8 мая 1992 года Иран предлагал такие свои услуги и тогдашний председатель Верховного совета Азербайджана Ягуб Мамедов, временно исполнявший обязанности президента республики, даже ездил туда на встречу с армянской стороной. Как раз тогда армянские подразделения, при поддержке российских «хозяев», взяли Шушу. То есть, Азербайджан имеет отрицательный опыт «посреднических усилий» Ирана», — подчеркнул Фуад Агаев.

И естественно, усиление Азербайджана при однозначной поддержке Турции и современным вооружением со стороны Израиля не могло понравиться Ирану. И по этому поводу они неоднократно совершали демарши.

Последние события на границе Азербайджана и Армении, во время которых обе стороны понесли потери, позволили Ирану вновь заявить о себе как о «региональной державе». Они заявили о себе как о «гаранте неприкосновенности границ». Но как можно делать такие заявления, если тебя никто не просит, недоумевает эксперт.

Все дело в том, что внешняя политика Ирана в отношении соседей основывается на экспансии. Где-то на военной, где-то на политической экспансии. И происходящее в последнее время в отношении Азербайджана можно назвать чем-то срединным между ними. Сами отрабатываемые ими способы во время последних учений, например, возведение понтонных мостов, не что иное как скрытая угроза, считает Ф.Агаев.

«Однако Иран, особенно сейчас, с поставками дронов-камикадзе России для использования в Украине, превращается в еще большего изгоя на международной арене. Из-за этого недавно были введены санкции против ИРИ со стороны Евросоюза и США. И потому Тегеран вряд ли решится в такой ситуации начинать какую-то военную авантюру против Азербайджана и Турции. Это для него самоубийственно. Не исключено также, что определенную роль в подталкивании Ирана к наблюдаемым действиям на наших границах играет другая страна-изгой, наш северный сосед», — заключил эксперт.

Самир Ибрагимов