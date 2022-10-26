Представитель Госдепартамента США Нед Прайс в ходе очередного брифинга прокомментировал слова представителя МИД России Марии Захаровой, которая обвинила Запад в самопиаре применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений.

«Во-первых, мы, безусловно, возражаем против характеристики наших усилий как самопиара. Нет никакого пиара в стремлении положить конец многолетнему конфликту и многолетним обострениям, которые привели к насилию и, в конечном итоге, к гибели как армян, так и граждан Азербайджана. Наша единственная цель— помочь этим странам работать вместе для достижения всеобъемлющего и прочного мира и, в конечном итоге, для спасения жизней. Я не знаю, что в этом может быть истолковано как самопиар», — отметил Нед Прайс.

«Как подчеркнул госсекретарь (Блинкен – ред.), мы привержены мирным переговорам между Арменией и Азербайджаном. Мы предложили обоим лидерам встретиться в любом удобном для них формате. Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира. Именно поэтому госсекретарь Блинкен собрал своих министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Нью-Йорке в сентябре, впервые после недавней вспышки насилия они находились в одном помещении.

В конечном счете, Армения и Азербайджан должны решить, будет ли приглашение президента Путина (провести встречу – ред.) полезным для них в стремлении к прочному миру. Вторжение России в Грузию в 2008 году и ее продолжающееся жестокое вторжение в Украину свидетельствует о том, что Москва мало уважает суверенитет своих соседей и вряд ли является надежным долгосрочным партнером. Но в конечном итоге, решение должны будут принять Армения и Азербайджан.

Никто не оказывает большей поддержки суверенитету и независимости стран Южного Кавказа, чем Соединенные Штаты. Обретение независимости Арменией, Азербайджаном и Грузией в 1991 году стало знаменательным событием, которое гарантировало каждой из этих стран право преследовать свои собственные внешнеполитические интересы независимо от Москвы или любой другой страны», — подчеркнул представитель Госдепа.