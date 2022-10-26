Немецкий производитель спортивных товаров Аdidas AG расторг партнерское соглашение с американским музыкантом Канье Уэстом, говорится в сообщении компании.

Ранее о планах Аdidas прекратить сотрудничество с рэпером сообщило агентство Bloomberg. До этого аналогичные решения приняли ряд других крупных компаний и брендов, включая Gap Inc. и Balenciaga, из-за противоречивых высказываний Уэста в твиттере, включая пост антисемитской направленности, за который его аккаунт в сети микроблогов был заблокирован.

«Adidas не терпит антисемитизма… Недавние комментарии и действия Канье были неприемлемыми, разжигающими ненависть и опасными, и они идут вразрез с ценностями компании», — говорится в пресс-релизе.

Adidas прекратит производство товаров линейки Yeezy, созданной в коллаборации с Уэстом, и выплаты музыканту. Эта мера, как ожидается, понизит чистую прибыль компании в 2022 году примерно на 250 млн евро.