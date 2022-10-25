Одной из основных причин превращения Турции в страну, обеспечивающую безопасность в регионе и во всем мире, является развитие национальной оборонной промышленности. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии открытия выставки оборонной, авиационной и космической промышленности SAHA EXPO-2022, сообщает АПА.

«Мы уже являемся страной, которая производит оружие, беспилотные летательные аппараты, вертолеты, ракеты и корабли. В кратчайшие сроки мы также будем производить свой национальный истребитель и танк. Также, к счастью, мы можем удовлетворить потребности обороны дружественных стран и союзников, в том числе Турецкой республики Северного Кипра, Азербайджана и Ливии», — подчеркнул Хулуси Акар.