В данный момент у Украины «нет ни цента» и потому ему срочно необходимо $17 млрд «для быстрого восстановления». Это заявление Владимир Зеленский сделал на открытии конференции по восстановлению Украины в Берлине.

В ходе своего выступления он призвал союзников оказать ему финансовую поддержку и во время ведущихся в данный момент боевых действий, и после их окончания.

«У нас нет ни цента», — сказал он, уточнив, что Украине нужно $17 млрд для быстрого восстановления.