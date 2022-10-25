Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в частных контактах высмеивает 79-летнего президента США Джо Байдена из-за допускаемых им оплошностей, а также ставит под сомнение его умственные способности, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники в саудовском правительстве.

Как информируют собеседники издания, саудовский кронпринц заявил своим советникам, что Байден «не произвел на него впечатления» еще в бытность вице-президентом в администрации Барака Обамы.

Помимо этого, добавляет газета, принц Мухаммед отмечал, что предпочитал контактировать с предшественником Байдена республиканцем Дональдом Трампом.