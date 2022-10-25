Наверное, читатель, увидев такое название, первым дело задастся вопросом, а кто такой Чишпиш и зачем мы должны ему отвечать? А те, кто профессионально занимаются вопросами истории, сразу поймут, о ком идет речь. Речь, конечно, пойдет о потомках Хахаманиша и Чишпиша , которые вдруг почему-расстроились из-за победы Азербайджана над потомками киликийцев, известных в истории тем, что предали Спартака.

Но обо всем по порядку. В давние времена, еще в первом тысячелетии до нашей эры, некий Хахаманиш (Ахемен — предок династии Ахеменидов, правивший персами до 675 года до н. э.) бежал из средней Азии под натиском древних тюрков, и прибыл на территорию Элама- древнего государства, процветавшего в передней Азии. Благородный народ Элама позволил Хахаманишу и Чишпишу (персидский правитель, возможно, сын Ахемена) разместиться в области Парсуаш. Но позднее наглые потомки Чишпиша присвоили себе название региона, и принялись называть себя парсами, а свою территорию Персией. Это был, возможно, первый случай обратного заимствования, то бишь воровства, названия территории и соответственно истории пришлым народом. А учитывая, что Элам был достаточно известным в свое время государством, «чишпишы» решили использовать это название в своей дальнейшей истории.

Тут нужно отметить, что согласно некоторым историкам, народ Элама и соседнего Шумера прибыл на эту территории с Южного Кавказа и, возможно, они были носителями Куро-аракской культуры, то есть, потомками автохтонного населения нынешнего Азербайджана. Здесь можно вспомнить, что в «Легенде о Саргоне» местом его рождения называется Азупирану. Звучит знакомо, не правда ли? Что на аккадском языке означает «Шафрановый городок». Отсюда вывод первый – название Персы, принадлежит выходцам из древних земель Закавказья и к тем, кто себя называет персами, не имеет никакого отношения.

Дальше — больше. Узнав про наличие Авесты и Зороастризма, хахаманишы уничтожили древние копии книги, чтобы потом заново переписать ее в угоду себе. При этом они во всю распространяли легенды о том, что, книгу уничтожила Таис Афинская, одна из фавориток Александра Македонского, после того, как тот захватил столицу той же Персии – Персеполь в 330 году до н.э.

Впоследствии хахаминиши воссоздали Авесту, но уже на местном языке и, очевидно, что «дополнили выгодными для себя моментами. Прекрасно понимая, что Авеста — это история древних народов Закавказья и передней Азии, хахаманиши решили себя называть уже аранцами (иранцами). Вот так вот, совершив обычный поджог, и одним росчерком пера хахаманиши вдруг стали арийцами (высшей расой), описанными в Авесте, которая, кстати, создавалась на территориях исторического Азербайджана, где согласно практически всем арабским авторам, родился Зардушт. К тому же, согласно этим же авторам, он был похоронен где-то в окрестностях Баку.

Вот таким вот методом хахаманишы присвоили древнюю культуру народов, живших на территориях Азербайджана, а теперь пытаются угрожать нам под нашими же названиями. Именно умение кочевать по землям и присваивать себе историю и культуру автохтонных народов и сближает тех, кто называет себя армянами и иранцами.

Кстати, название Иран (производное от Арран) было введено в оборот только в 1935 году по требованию Реза-шаха Пехлеви. Этим самым он пытался предать забвению династию тюрков-каджаров, поскольку в те временя страна назвалась Каджарское Государство. Самое интересное что мать Резы-шаха и супруга были представителями древнего тюркского рода Айрымов, которые все еще компактно проживают на западе современного Азербайджана.

Развивая дальше эту тему, стоит напомнить, что название Арран восходит своими корнями к древнему названию практически всей территории от Черного моря и до Каспия в период Арранского Царства, которое в современной истории называется Кавказской Албанией, так ее назвал ученый Клавдий Птолемей. Согласно тем же древним авторам, государство было названо в честь его первого царя — Аррана, который являлся правнуком Ноя.

Но, как и в случае с хахаманишами, киликийцы, присвоившие название Армянского нагорья и ставшие армянами, решили поступить аналогично хахаманишам. Они уничтожили оригинальные рукописи Моисея Каланкатлы (Муса Каланкатлы, албанский историк VII века), написанные на древнем арранском языке и алфавите, а потом переписали их на армянском (эфиопском) алфавите и представили всему миру как образец древнеармянской письменности.

Кстати, родина самого Каланкатлы, согласно книге арабского историка X века Абу Исхак аль-Истахри «О дорогах царств», Калькутус (Каланкат) находится на пути из Партава на запад, в 9 фарсахах (62 км) от последнего. При внимательном рассмотрении можно определённо заявить, что это нынешнее село Гозлар Кялбаджарского района.

К сожалению, наши историки все еще не имеют доступа к этой территории, что безусловно помогло бы провести необходимые исторические изыскания для того, чтобы еще раз продемонстрировать мировому сообществу лжетворчество армянских летописцев. Удручает тот факт, что после смерти академика Зии Буниятова, у нас больше не было таких же харизматичных историков, которые могли также жестко как он отвечать соседям- фальсификаторам. Не говоря уже об отсутствии переводов основных исторических документов на азербайджанский язык.

Например, те же произведения учителя Зии Буниятова, выдающегося тюрколога Василия Владимировича Бартольда, которые являются незаменимыми источниками по истории тюрков, и Закавказья в частности. И дело даже не в том, что на это требуются ресурсы. Дело в том, что такие фундаментальные труды могут быть переведены только специалистами-историками, владеющими обоими языками на самом высоком уровне, что, к сожалению, в наши дни уже является определенной редкостью.

Но противопоставить нашим разошедшимся соседям мы кое-что все-таки можем. Например, мы могли бы на официальном уровне назвать Иран — Каджаром. Почему бы и нет? Это наше право называть страны на нашем языке, согласно нашему пониманию истории. А Армению могли бы называть Арраном, как часть Арранской низменности, какой она всегда и была. Мы же называем Венгрию Маджарыстаном. Тем более, что, к примеру, в том же Иране Каспийское море называют «Мазандаранским озером».

Очевидно одно, было бы неплохо, если бы наши молодые историки более активно включались бы в полемику по вопросам, касающимся анализа межгосударственных и межэтнических процессов в регионе.

Ахмед Айдыноглу