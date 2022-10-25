Вашингтон заинтересован в стабильности на Южном Кавказе, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Конечно, мы хотим видеть, и мы ясно заявили о своей заинтересованности в стабильном южно-кавказском регионе, регионе, в котором мы работаем как с Арменией, так и с Азербайджаном, чтобы снизить напряженность между этими двумя странами и работать над разрешением любых противоречий, которые могут возникнуть», — заявил Прайс на брифинге, отвечая на вопрос о проведении Ираном военных учений на границе с Азербайджаном.