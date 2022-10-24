Конечно, сегодня мы провели широкий обмен мнениями о нашей будущей энергетической политике. Как отметил и премьер-министр, реализованные проекты уже успешно функционируют. Мы думаем о новых проектах. Мы намерены увеличить экспорт газа на мировые рынки.

Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления для прессы с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

«В этом году мы экспортируем 22 миллиарда кубометров, в следующем году экспорт увеличится. В Меморандуме о стратегическом партнерстве в энергетической сфере, подписанном между Европейской комиссией и Азербайджаном в июле этого года, указывается, что в предстоящие 5 лет Азербайджан удвоит экспорт газа в Европу. То есть таково наше намерение, и такие возможности у нас есть. Таким образом, мы планируем, что в 2027 году экспорт азербайджанского газа только в Европу достигнет 20 миллиардов кубометров. Конечно, предстоящая в связи с этим работа обсуждалась в двустороннем формате, есть необходимость в дальнейших обсуждениях. В то же время в следующем году будет увеличен экспорт по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан. Наряду с этим, мы также хотим использовать нефтепровод Баку-Супса, который в настоящее время не эксплуатируется. Мы говорили и об этом. Я проинформировал господина премьер-министра о наших планах. В этом есть большая потребность и для этого имеется большой потенциал», — отметил Алиев.