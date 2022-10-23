Очередная великая картина стала жертвой экоактивистов.

В музее Барберини в Потсдаме (Германия) активисты движения Letzte Generation облили краской «Стога сена» Клода Моне, а затем приклеили свои ладони к стене возле произведения искусства.

Подобные акции под лозунгом «Что дороже — искусство или жизнь?» движение проводит регулярно, привлекая внимание к проблемам климата.

Напомним, что ранее похожая ситуация произошла с картиной Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской национальной галерее.