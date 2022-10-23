На РосТВ вновь взорвали «грязную информационную бомбу» в адрес Азербайджана. На сей раз отличился новый ведущий программы «Большая игра» Вячеслав Никонов. Анонсировали обсуждение приглашения в Армению миссии наблюдателей ЕС. Затем изящно и непринуждённо переключились на обсуждение «вашингтонского плана» урегулирования конфликта. Где уже пошли в ход все затрёпанные «страшилки», начиная от мифической «базы турецкого спецназа в Шуше» и до воплей Натальи Нарочницкой «да там всех вырежут!» (в том случае, если российские миротворцы будут выведены из Карабаха). Профессор МГИМО Андраник Мигранян усиленно пытается реанимировать тему «статуса Карабаха», но уже от имени России. Нарочницкая вообще договорилась до того, что завопила: «Карабах — это армянская земля!» Участники передачи весьма прозрачно «подсказывали» Ирану, что такой-сякой Азербайджан, оказывается, дружит с Израилем, хочет расколоть Иран и вообще чуть ли не «форпост Америки» в регионе. И в качестве «вишенки на торте», продемонстрировали в эфире карту, где зону временного размещения РМК уже обозначили как… «Нагорного-Карабахскую республику».

Можно разбирать все по пунктам. Напомнить, к примеру, госпоже Нарочницкой, что «всех вырежут!» — это не про Азербайджан, а про Армению, на кровавом счету которой уничтожение города Ходжалы, резня в Агдабане и Малыбейли, трагедия в Баллыгая, сплошные «этнические чистки» азербайджанцев сначала в Армении, а затем — в оккупированном Карабахе.

И еще провести небольшой ликбез по истории и объяснить, что армянское присутствие в Карабахе начинается со второй четверти XIX века, когда согласно Туркманчайскому договору началось переселение на азербайджанские земли Карабахского и Иреванского ханства этнических армян из Османской Империи и Персии. И что на территории нынешней Армении тоже располагалось азербайджанское Иреванское ханство. Господину Миграняну посоветовать повнимательнее ознакомиться с заявлениями президента РФ Путина, где он напомнил, что Карабах — это часть территории Азербайджана, и ничего другого международное право не предусматривает. И что не ему решать, будет у Карабаха «статус» или нет.

Но есть еще одна сторона вопроса. Да, как бы речь идёт о телепередаче. И ее участники (впрочем, в данном случае скорее соучастники) высказывают в эфире исключительно свое личное мнение.

Но, во-первых, смеем заверить: азербайджанская общественность прекрасно осведомлена, как работает и насколько плотно контролируется в Москве федеральный эфир.

Где «несогласованное» мнение не может прозвучать в принципе. Да, сюда иногда приглашают «мальчиков для битья», но чтобы все эксперты как на подбор излагали «несогласованное» мнение — это уже из области сказок. Любой человек, хоть сколько-нибудь знакомый с «кухней» российских ток-шоу, не мог не заметить, что «переключение» обсуждения с европейской миссии на отношения Азербайджана с Турцией, США и Израилем не могло быть «случайностью» или «киксом». Более того, как уже не раз указывалось, кого приглашать, а кого не приглашать, решает редакция канала. И если решили пригласить сюда пещерного туркофоба Миграняна, или мадам Нарочницкую, которая устраивает политические «обнимашки» со всеми неонацистскими партиями Европы — это, простите, не только мадам Нарочницкой или господина Миграняна, но и «Первого канала». А если учесть, насколько плотно контролируется и «управляется» в РФ федеральный эфир, не только «Первого канала». Тем более если на пост ведущего этого шоу назначают Вячеслава Никонова, внука Вячеслава Молотова, который уже однажды спровоцировал серьёзный дипломатический скандал между Россией и Казахстаном, обозначив территориальные претензии на северные регионы этой страны.

Можно изобрести «успокоительную» версию, что, дескать, в Москве хотели произвести впечатление на армянскую аудиторию, где наблюдается опасный для России рост прозападных настроений. Но даже в этом случае не надо забывать, что на карте мира есть не только Армения, но и Азербайджан. Где, «отсмотрев» эфир, начнут задавать вопросы: насколько соотносится этот дешевый балаган в федеральном эфире с подписанной в феврале нынешнего года Декларации о союзническом взаимодействии, где РФ и Азербайджан обязались, в числе прочего, не допускать и такой вот «информационной войны без правил» друг против друга? В Азербайджане СМИ предоставляют, конечно, объективную информацию и о войне в Украине, и о ситуации на Северном Кавказе, но, освещая российскую политику, все же проявляют известную сдержанность. Но насколько эта сдержанность может быть «игрой в одни ворота»? Является ли вообще эта декларация действующим документом? Точнее, намерена ли Россия ее соблюдать, если Первый канал позволяет себе столь открытые выпады против территориальной целостности Азербайджана?

Как минимум в этом случае уже надо ставить вопрос о блокировке в кабельных сетях российского «Первого канала». Как максимум…

Впрочем, воздержимся от деталей. Просто напомним: есть еще и весьма неприятные для кого-то выводы и параллели. Россия, если кто забыл, уже пытается оккупировать к себе территории Украины.

До этого Москва рвала на части территорию Грузии, признавая «независимость» марионеточных режимов в Цхинвали и Сухуми. И если теперь в российском федеральном эфире называют зону временного размещения РМК «Нагорного-Карабахской республикой» и намекают, что если российские миротворцы уйдут из Карабаха, то «там всех вырежут» — это эксперты «заигрались»? Или теперь Москва в отношении Азербайджана ведёт ту же политику, что и в случае с Украиной и Грузией?

Открытые выпады против территориальной целостности Азербайджана — это не тот вопрос, где в Баку постараются «не заметить» выпадов господина Никонова и тех, кто дёргает его за ниточки!

Нурани, обозреватель