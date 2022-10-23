Турецкая оборонная компания HAVELSAN представит беспилотный военный автомобиль тяжелого класса Kapgan («Капган»).

Как сообщает в воскресенье агентство «Анадолу», инженеры HAVELSAN уже некоторое время работают над созданием беспилотных наземных, воздушных и морских транспортных средств в соответствии с концепцией «цифрового единства».

Kapgan впервые будет выставлен на выставке SAHA EXPO Defense & Aerospace, которую оборонный аэрокосмический кластер SAHA İstanbul организует в Стамбуле 25-28 октября.

Беспилотный военный автомобиль тяжелого класса получил название в честь кагана тюркского каганата «Капаган Каган», что означает «Завоеватель».

Машина привлекает внимание системой вооружения, использующей заряды 30×113 мм.

Пушка обладает превосходными бронебойными свойствами в отношении воздушных и наземных целей и позволит обеспечить эффективное сдерживание на расстоянии до 2000 метров.

В Kapgan могут быть интегрированы системы вооружения разных типов и калибров.

Благодаря колесной конструкции, обеспечивающей высокую маневренность, Kapgan будет обладать превосходными эксплуатационными возможности при любых погодных условиях и условиях местности и видимости.

Kapgan будет обеспечивать дневное/ночное видение и работу, благодаря 5-километровой линии передачи данных для военно-тактических сетей, инфраструктуре GSM и спутниковой связи, 4-метровой регулируемой периметральной мачте и высокотехнологичным сенсорным системам.

Благодаря встроенному в транспортное средство проводному или беспроводному дрону его можно будет использовать и в качестве реле в случаях, когда радиус действия недостаточен.

Благодаря эффективному решению против асимметричных угроз, автоматическому отслеживанию целей и высокой мобильности, Kapgan обеспечит поддержку, необходимую для операций в жилых районах, успешно выполнит задачи по разведке, наблюдению и патрулированию.

Эргономичные и модульные наземные станции управления и контроля Kapgan позволят повысить наступательные возможности силовых структур Турции.

Беспилотный наземный автомобиль тяжелого класса имеет массу 1400 кг и грузоподъемность 600 кг.

Kapgan развивает скорость до 25 километров в час и может беспрерывано работать в течение 6 часов.

Электромобиль выполняет такие операции, как преодоление препятствий высотой 0,5 метра и преодоление траншеи шириной до 1,2 метра.