Немецкие власти сворачивает несколько программ перевооружения ввиду высокой инфляции и роста ослабления евро.

Как сообщает Handelsblatt, закупки арсенала оказались непосильными для бюджета ФРГ.

Инфляция всерьез угрожает планам Германии еще и потому, что многие программы рассчитаны на пять-семь лет. Среди них — третья серия корветов К130 и новые самолеты Eurofighter с аппаратурой для радиоэлектронной борьбы, а также гаубицы и фрегаты, которые предполагалось заказать взамен отправленных на Украину.

Не исключается и сокращение госзаказа ФРГ на американские истребители F-35 пятого поколения, поскольку Берлин проводил расчеты еще до кризиса, и сейчас укрепившийся доллар делает импорт из Штатов намного дороже.

Еженедельно сокращается и объем второй партии БМП Puma, которая изначально оценивалась в 304 миллиона евро. Теперь же немецкая оборонка пожаловалась на недостаточность 100-миллиардного бюджета для воплощения идей бундесвера.

По некоторым данным, потребности составляют не меньше 200 миллиардов евро.