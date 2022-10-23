Российские войска третий день спускают воду из Каховского водохранилища в Херсонской области. Об этом сообщает BBC.

Так называемый «глава» администрации Новокаховского района Владимир Леонтьев заявил, что с Каховского водохранилища сбрасывается вода якобы для того, чтобы снизить масштабы ущерба в случае разрушения плотины на Каховской ГЭС.

Источники BBC подтвердили, что россияне уже третий день спускают воду с водохранилища.

Леонтьев также заявил, что ГЭС продолжает работать, при этом три агрегата вышли из строя.

«В последнюю неделя увеличен сброс воды, чтобы в случае негативного развития событий количество воды, которая хлынет вниз по течению, было бы меньшее», — сказал он.