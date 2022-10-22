Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 22 октября 2022 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 241-й день войны.

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы: личный состав – около 67070 (+320), самолеты – 270 (+1), вертолеты – 243 (+0), танки – 2579 (+6), бронетранспортеры/бронемашины/, БМП – 5266 (+8), артиллерийские системы – 1653 (+5), системы ПВО – 189 (+0), реактивные системы залпового огня – 373 (+1), крылатые ракеты – 329 (+0), автомобильная техника, включая бензовозы – 4021 (+15), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1341 (+16), катера/корабли – 16 (+0), спецтехника – 148 (+1).

Минобороны РФ регулярные отчеты о потерях в Украине не публикует. Но в опубликованном 21 сентября интервью министр обороны РФ Сергей Шойгу утверждал, что российская армия потеряла только 5937 убитыми. При этом Шойгу заявлял, что потери украинской армии в 10 раз больше. Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.

Оценка минобороны Великобритании на начало сентября: потери «российских сил» – более 25 тысяч убитыми, более 80 тысяч ранеными.

Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000), в том числе около 430 детей.