Утром в субботу, 22 октября, по всей Украине была объявлена воздушная тревога. В нескольких областях раздались взрывы. Как сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, был запуск вражеских ракет с юга, пишет УНИАН.

«Мимо нас. Вероятно, на западную и центральную части [страны]», – написал он.

«Суспільне Луцьк» сообщает о серии взрывов в городе. После атаки в некоторых районах города отсутствует электричество. Также пишет, что в области прогремели взрывы, горожане сообщают о перебоях со светом и водой.

В то же время глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба известил, что в Киевской области работает ПВО.

«Находитесь в укрытиях. … Помните о запрете на фото- и видеофиксацию работы противовоздушной обороны, вражеских объектов и их падения. Берегите себя и сохраняйте спокойствие!», – отметил он.

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий проинформировал, что в Хмельницкой области слышны взрывы. Также местные СМИ сообщают о звуках взрывов в Одесской области.

«Просим по возможности сделать запасы воды, ведь через час она тоже исчезнет», – говорится в сообщении.

Громко и на Сумщине. Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил, что это работают спасатели – происходит плановое уничтожение найденных боеприпасов.

Также в соцсетях сообщают о взрывах во Львовской области.