Президент Владимир Путин и министр обороны Сергеем Шойгу посетили полигон в Рязанской области. Шойгу доложил президенту о том, как мобилизованные проходят подготовку и боевое слаживание в составе подразделений, сообщают информагентства.

Путин проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке. Ему показали, как мобилизованные преодолевают десантно-штурмовую полосу в составе взвода и выполняют упражнения по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою.

Также он посетил стрелковый комплекс, где мобилизованных тренируют командиры и инструкторы-военнослужащие.