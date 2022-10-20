Жители Беларуси смогут жить в тепле и покое, если будут слушать президента страны Александра Лукашенко. Подобное заявление белорусский политик сделал во время совещания по вопросам изменения законодательства.

Александр Лукашенко заявил, что власти должны доносить до населения полную информацию о происходящих процессов и имеющихся угрозах, чтобы у них была возможность осознанно делать выводы и принимать решения.

Анонсируя избирательную кампанию, запланированную на 2024 год, президент страны сообщил, что выборы состоятся по новым правилам.

«Вы знаете, я поручил силовикам и другим проинформировать народ о том, что происходит. Это еще очень важная проблема. Все: «Вот, это проблема, Лукашенко народ запугать хочет». Наоборот! Я не хочу, чтобы вы запугивались», — заверил Лукашенко и добавил, что он заинтересован в том, чтобы простые белорусы были проинформированы о ситуации в стране на 100%.

Помимо этого, как отметил президент страны, граждане за последние два года должны были сделать выводы и принять решение, хотят ли они жить в тишине и покое. По словам Лукашенко, белорусам, которые хотят иметь доступ к благам цивилизации, в том числе к продуктам питания, газу и водоснабжению, нужно «сжать зубы и делать то, что он говорит».

«Хотите через беду пройти — пожалуйста. Знамя в руки и идите. Хотите, чтобы было тихо и спокойно, чтобы утром и вечером если не самим в душ сходить, так хоть деток своих искупать в теплой воде, чтобы тепло в доме было, чтобы газ, нефть и прочее было, чтобы было утром и вечером чего-то перекусить, поесть, одеться во что-то, если вы этого хотите — тогда зубы сжали и вперед, делайте то, что я вам говорю», — резюмировал Лукашенко, выступая в ходе совещания.