В Баку доставлены два новых состава поезда, которые ЗАО «Бакинский метрополитен“ приобрело у российского предприятия ”Метровагонмаш“ при АО ”Трансмашхолдинг».

Об этом сообщил руководитель пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

«Два поезда (10 вагонов), отправленные в прошлом месяце, уже находятся в Наримановском электрическом депо. В соответствии с условиями соглашения, до конца года в Азербайджан планируется доставить еще два поезда», — отметил он.

Ожидается, что новые поезда будут запущены на линию Хази Асланов — Дарнагюль.