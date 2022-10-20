Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сыновья посетили линию соприкосновения, где идут ожесточённые бои между российскими и украинскими войсками.

«Внуки первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова — Ахмат, Эли и Адам — посетили линию соприкосновения, где на данный момент идут ожесточённые бои», — сообщил он в своём Telegram-канале.

По его словам, Ахмат, Эли и Адам вместе с командиром спецполка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Замидом Чалаевым пробрались к позициям украинских войск и обеспечили огневое прикрытие наступающим бойцам.

