Представитель внешнеполитической службы Европейского союза Набиля Массрали заявила, что ЕС получил доказательства поставок Ираном РФ дронов и уже готовит ответ. Об этом сообщает РИА Новости.

Она отметила, что на Совете глав МИД 17 октября министры были озабочены сообщениями о поставках иранских беспилотников России.

По ее словам, они выразили мнение, что Евросоюз должен реагировать незамедлительно.

«Теперь, когда мы получили собственные достаточные доказательства, в рамках Совета Евросоюза идет работа по выработке четкой, оперативной и твердой реакции ЕС», — сообщила она.