Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Казахстане Петра Врублевского, ранее заявлявшего об убийстве русских. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

«Уволить Врублевского <…> с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Казахстан», — говорится в документе.

Новый глава дипмиссии в Казахстане еще не утвержден, пока в Казахстане назначен временный поверенный Украины.

В августе Врублевский призвал убивать русских. Он объяснил, что таким образом можно помочь следующим поколениям украинцев.