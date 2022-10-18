Анкара и Афины могут урегулировать существующие между ними разногласия путем взаимных контактов и диалога. Об этом заявил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Мы считаем, что проблемы можно решить путем взаимных переговоров и диалога. Мы настаиваем на этом подходе», — сказал Акар в рамках проходящих в Турции учений Ateş Serbest — 2022.

При этом глава ведомства подчеркнул, что Турция ни при каких обстоятельствах не допустит ущемления своих интересов и прав.

«Все должны знать, что мы ни в коем случае не допустим попыток поставить нас перед «свершившимся фактом» либо возникновения нежелательной для нас ситуации», — заявил министр.

Он добавил, что Турция неизменно придерживается «ответственной, благоразумной и сдержанной» политики во имя обеспечения мира и стабильности.

Акар напомнил о своей встрече с греческим коллегой Николаосом Панайотопулосом, состоявшейся на прошлой неделе в кулуарах заседания глав Минобороны НАТО в Брюсселе. «Мы открыто выразили греческой стороне свою точку зрения. Заявили, что для всеобъемлющего и устойчивого урегулирования нам необходимо поддерживать контакты и диалог», — отметил он.

По его словам, в ходе встречи он указал на возможность решения проблем между двумя сторонами в рамках добрососедских отношений и международного права.

«Мы по-прежнему считаем, что наши проблемы можно решить, разговаривая и встречаясь как два соседа и союзника, на основе искреннего диалога и без вмешательства третьих сторон», — продолжил турецкий министр.

Акар добавил, что Турция ни для кого не представляет угрозы, а является «сильным, надежным и эффективным» союзником.