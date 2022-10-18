Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба внес предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Как сообщил министр на брифинге, он внес это предложение на рассмотрение президента, поскольку «страна стала соучастником преступлений на нашей территории».

Он также сообщил, что Украина уже сегодня, 18 октября, обратится к Израилю с просьбой начать поставки систем ПВО для борьбы с иранскими беспилотниками.

«Сегодня Украина пришлет официальную ноту правительству Израиля с просьбой безотлагательно предоставить Украине системы ПВО и начать качественное сотрудничество по получению Украиной соответствующих технологий».

По словам министра, он также уже обратился к странам Евросоюза и США с соответствующей просьбой о системах ПВО.