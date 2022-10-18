Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированные обстрелы российских военных мирных городов Украины, заявив, что РФ ничего не изменит для себя такими действиями. Об этом он заявил утром во вторник, 18 октября.

«Они продолжают делать то, что лучше всего умеют – терроризировать и убивать мирных людей. В Николаеве ракетами C-300 враг разрушил жилой дом. Погиб человек. Также был удар по цветочному рынку, каштановому скверу. Интересно, с чем на этих мирных объектах боролись российские террористы?», — написал Зеленский, опубликовав видео разрушения в Николаеве.

«Государство-террорист ничего не изменит для себя такими действиями. Только подтвердит свою разрушительную и убийственную сущность, за что непременно будет отвечать», — резюмировал Зеленский.